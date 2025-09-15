نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سكك حديد مصر تُسيّر الرحلة السادسة عشرة لإعادة السودانيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شغلت الهيئة القومية لسكك حدصباح اليوم الإثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، بتسيير الرحلة السادسة عشرة من القطارات المخصصة لمبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين المقيمين في مصر.

وقد بلغ إجمالي ما تم نقله منذ انطلاق المبادرة وحتى الآن نحو 15،133 راكبًا سودانيًا، في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز أواصر الأخوة وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لضمان عودة كريمة وآمنة.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي في تمام الساعة 11:40 مساءً، على أن يعود القطار ذاته لخدمة جمهور الركاب من محطة أسوان في تمام الساعة 11:30 صباح اليوم التالي.