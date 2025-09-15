نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية: لا سلام بالشرق الأوسط دون حل الدولتين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة، التي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة، أن العدوان على قطر واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يشكلان تصعيدًا خطيرًا يقوض فرص تحقيق السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وشدد البيان على إدانة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قطر، معتبرًا إياه اعتداءً على الجهود الدبلوماسية، وتصعيدًا يضاف إلى السجل الإجرامي للحكومة الإسرائيلية.

البيان الختامي للقمة العربية يعلن التضامن المطلق مع قطر

أعربت القمة عن تضامنها المطلق مع دولة قطر، مؤكدة الوقوف بجانبها في كل ما تتخذه من إجراءات للرد على العدوان الإسرائيلي وحماية أمنها وسيادتها. وأشاد البيان بالموقف القطري في التعامل مع الاعتداء، والتزامها بالقانون الدولي والنهج الدبلوماسي.

أكد البيان دعم الجهود القطرية والمصرية والأمريكية الرامية إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة الإسراع بتنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

كما أدان سياسة الحصار والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، واعتبرها جريمة حرب تستوجب تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي.

البيان الختامي للقمة العربية: رفض التهديدات الإسرائيلية

رفضت القمة بشكل كامل التهديدات الإسرائيلية المتكررة باستهداف قطر أو أي دولة عربية أو إسلامية، مؤكدة أن أي ترتيبات إقليمية يجب أن تستند إلى احترام سيادة الدول وعلاقات حسن الجوار.

رحّب البيان باعتماد إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد دعم الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهمية دعم لجنة القدس برئاسة العاهل المغربي، والعمل على تثبيت المقدسيين على أرضهم.

لا سلام دون القضية الفلسطينية

اختتم البيان بالتشديد على أن السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق بتجاوز القضية الفلسطينية أو تجاهل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.