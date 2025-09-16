نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر دولي دعا إليه ماكرون لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعدوان على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الرئيس السيسي يشارك عبر الفيديو كونفرانس في مؤتمر دولي دعا إليه ماكرون لبحث تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والعدوان على قطر

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، في مؤتمر عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وذلك على هامش مشاركته في القمة العربية الإسلامية الطارئة، حيث عُقد المؤتمر بدعوة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبحضور قادة وزعماء دوليين، لمناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية، ولا سيّما تطورات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والعدوان الإسرائيلي على قطر، فضلًا عن التنسيق بشأن الاستحقاقات الأممية المقبلة ذات الصلة.

إدانة مصر للاعتداء الإسرائيلي على قطر

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس استهل مداخلته بتوجيه التحية للرئيس ماكرون على الدعوة، مجددًا إدانة مصر للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر الشقيقة، باعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتجاوزًا لكافة الخطوط الحمراء، مؤكدًا أن العدوان جاء ضمن سلسلة إجراءات إسرائيلية متعمدة لإفشال جهود وقف إطلاق النار وتنفيذ مخططاتها في المنطقة.

القضية الفلسطينية في صدارة الأولويات

أكد السيد الرئيس أن القضية الفلسطينية ستظل القضية المركزية للعالم العربي، مشددًا على أنه لا يمكن تحقيق السلام الشامل إلا بتسويتها بشكل عادل ومستدام.

كما أثنى على الجهود المشتركة للمملكة العربية السعودية وفرنسا في تنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية في نيويورك يوليو 2025، معربًا عن تطلعه لأن يشكل مؤتمر حل الدولتين المزمع عقده في 22 سبتمبر الجاري محطة مفصلية نحو الاعتراف بدولة فلسطين.

ورحب باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك"، مؤكدًا أن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو السبيل لتحقيق السلام.

رفض مصر المطلق لتهجير الفلسطينيين

شدد السيد الرئيس على رفض مصر القاطع لأي مقترحات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو خلق بيئة غير قابلة للحياة في قطاع غزة، مؤكدًا أن مثل هذه المخططات تفتقد إلى أي سند، ولن تسفر سوى عن تهديد غير مسبوق لاستقرار المنطقة.

وأوضح أن تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى موجات نزوح جماعي وهجرة غير شرعية تجاه أوروبا، وأن البداية لوقف هذا السيناريو تكمن في وقف إطلاق النار بشكل فوري، داعيًا إلى موقف أوروبي ودولي حازم لتحقيق ذلك.

تعزيز التنسيق الدولي

واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية مواصلة وتكثيف التنسيق بين الدول المشاركة، خاصة مع دقة الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تجنب التصعيد والعمل على تحقيق الأهداف المشتركة التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر.