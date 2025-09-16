نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري توضح حرص مصر على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين لتحسين إدارة المياه بالمنطقة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إبراهيم الحواج وزير الاشغال البحرينى، حيث تم خلال اللقاء مناقشة سُبل تعزيز أوجه التعاون المستقبلية بين مصر والبحرين في مجال الموارد المائية.

وقد أعرب الدكتور سويلم عن سعادته بلقاء الوزير البحرينى، مشيرًا لحرص مصر على تعزيز التعاون مع مملكة البحرين ومختلف الدول العربية من خلال تبادل الأفكار والتعرف على التجارب الناجحة بمختلف الدول وبما ينعكس على تحسين عملية إدارة المياه بالمنطقة العربية.

ومن جانبه.. أعرب الحواج عن سعادته بلقاء الوزير، مشيرا لتشابه التحديات المائية التي تواجه مصر والبحرين وهو ما يتطلب تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين عملية إدارة المياه والتعامل الفعال مع الشح المائى الذى يواجه كلا البلدين.

واستعرض الدكتور سويلم رؤية الوزارة لتطوير آلية العمل بها تحت مظلة الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0، والتى من أبرزها الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية، والتوسع فى معالجة وإعادة إستخدام المياه، والتوجه نحو التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات المياه والغذاء.

وتم الاتفاق بين السادة الوزيران على تعزيز التعاون في مجالات معالجة المياه، والإطلاع على الخبرة المصرية في هذا المجال، وأيضا التعاون بين البلدين فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء كأحد أدوات التعامل مع تحديات المياه والغذاء في العالم العربى، بالإضافة للتعاون فى مجالات الإستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة فى مجال المياه مثل استخدام الذكاء الإصطناعى وصور الأقمار الصناعية والنماذج الرياضية فى إدارة المياه.

كما أكد الوزيران على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجال تدريب وبناء قدرات العاملين في المجالات ذات الاهتمام المشترك من خلال الإستفادة من الأمكانيات المتميزة لمركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والرى.

والجدير بالذكر، ان افتتح الدكتورهانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فعاليات اليوم الثانى من "معرض صحارى" المخصص لملف "المياه والري".

وفى كلمته الإفتتاحية.. توجه الدكتور سويلم بالتحية لمنظمى "معرض صحارى" والذى يعبر عن الاهتمام البالغ الذى نوليه جميعًا لملف المياه في مصر، مشيرًا لأهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الرى والزراعة في مصر، وتشجيع المستثمرين والشركات على المساهمة في هذه القطاعات الحيوية مع مراعاة إنتهاج سياسات والإعتماد على أدوات ترفع من كفاءة إستخدام المياه وتعظم العائد من وحدة المياه عند تنفيذ أي مشروعات في مجالى الرى والزراعة.

وأشار سيادته لما تقوم به الوزارة من مجهودات عديدة لتعظيم العائد من وحدة المياه وتطوير المنظومة المائية، حيث تمثل المياه عصب الحياة والتنمية الذى تعتمد عليه كافة المشروعات التنموية والعمرانية، مستعرضًا أبرز محاور ومستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 والذى يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى لتسهيل إدارة ومتابعة المنظومة المائية من خلال الإعتماد على النماذج الرياضية والتطبيقات الرقمية وصور الأقمار الصناعية وغيرها من الأدوات التكنولوجية الحديثة، خاصة أن الإعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه أصبح أمرًا هامًا خاصة مع التقدم التكنولوجى الذى نشهده فى كافة مناحى الحياه حاليًا.