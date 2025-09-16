نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. بدء مؤتمر وزير التعليم بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبدأ بعد قليل، لقاء محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع محرري التعليم، بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، بشأن استعدادات العام الدراسي الجديد 2025/2026.

ويتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.