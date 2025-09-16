نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بنك ناصر الاجتماعي يشارك في احتفالية تخرج طلاب مدينة زويل ويؤكد التزامه بدعم التعليم والبحث العلمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الأستاذ أسامة السيد، نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، في احتفالية تخرج الدفعة الجديدة من طلاب مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، حيث تأتي هذه المشاركة امتدادًا لدور البنك في دعم التعليم والبحث العلمي ورعاية الكفاءات الشابة.

وخلال الحفل، كرّمت إدارة الجامعة بنك ناصر الاجتماعي، وقدمت درع التكريم لنائب رئيسة مجلس الإدارة تقديرًا لجهود البنك في دعم الطلاب وإسهاماته الملموسة في مجال المسؤولية المجتمعية، لا سيما في تعزيز التعليم وتشجيع البحث العلمي.

ويحرص بنك ناصر على الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية لبناء مستقبل مصر، إذ قدم البنك على مدار سنوات الدراسة دعمًا متميزًا لطلاب مدينة زويل، شمل تمويل 10 منح دراسية سنويًا للمتفوقين في مجالي الهندسة والعلوم، بقيمة إجمالية بلغت 1.25 مليون جنيه سنويًا، بما يعكس التزامه بتشجيع التميز الأكاديمي ورعاية المواهب العلمية.

وفي كلمته خلال الحفل، أعرب الأستاذ أسامة السيد عن اعتزازه بالمشاركة في هذه المناسبة، مؤكدًا أن دعم التعليم والبحث العلمي يمثل أولوية محورية في الاستراتيجية الجديدة للبنك ذات البعد الاجتماعي، والتي تقوم على تعزيز الشراكات مع مختلف المؤسسات للنهوض بالقطاع التعليمي والبحثي.

وأضاف أن مشاركة البنك في احتفالية التخرج لا تقتصر على الاحتفاء بإنجاز الطلاب، وإنما تمثل تأكيدًا على استمرار البنك في دعم المبادرات التعليمية والابتكارية التي تسهم في إعداد جيل جديد من العلماء والباحثين القادرين على قيادة مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

1000545014

1000545013