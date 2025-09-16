نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: لأول مرة هذا العام كتاب تقييمات لدي الطلاب بالمنازل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه تم عمل كتاب تقييمات هذا العام لأول مرة، سيكون داخله جميع اسئلة التقييمات التي ممكن أن يتعرض لها الطالب خلال العام الدراسي.



وشدد الوزير أن فكرة هذا الكتاب هو أن يكون لدي الطلاب افكار الأسئلة التي يتعرض لها خلال تقييمات الفصول، وتابع عملنا ٩٤ منهج خاص ملك خاص لوزارة التربية والتعليم.

وأضاف وزير التعليم، خلال لقاءه مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم، أن نسبة القرائية داخل المدارس تعدت ٨٠ ٪، ونطمح أن توصل إلى ٩٠٪.

ويتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.