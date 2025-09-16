نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يشهد توقيع اتفاقيات تعاون تاريخية بين مصر واليونسكو وجامعات أوروبية لتعزيز التعليم المعماري والعمراني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، فعاليات إطلاق وتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث جرت مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة اليونسكو ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات أكاديمية أوروبية كبرى.

اتفاقية تعاون بين مصر واليونسكو

وقع الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة/ ستيفانيا جيانيني، مساعد المدير العام لليونسكو لقطاع التعليم، اتفاقية تعاون تهدف إلى:

دعم البحث العلمي المشترك في مجالات التراث والاستدامة والابتكار التكنولوجي.

تعزيز الدراسات العليا والبحوث التطبيقية.

تشجيع تنقل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

إنشاء كرسي جديد لليونسكو في مصر، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر العلمية عالميًا.

شراكات أكاديمية مع جامعات أوروبية

كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرات تفاهم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر وكل من:

المدرسة الدولية للهندسة المعمارية في غرونوبل – فرنسا.

كلية الهندسة المعمارية بجامعة سابينزا – إيطاليا.

معهد دراسات الإسكان والتنمية الحضرية بجامعة إيراسموس روتردام – هولندا.

أهداف مذكرات التفاهم

تهدف هذه المذكرات إلى:

تأسيس برامج دراسية مزدوجة تعزز جودة التعليم في العمارة والتخطيط العمراني.

تطوير شبكة بحثية بين الأكاديمية الدولية للعمارة والتخطيط العمراني والمؤسسات الشريكة.

دعم برامج الماجستير والدكتوراه وتعزيز البحث التطبيقي.

إنشاء مركز متميز يقدم دراسات واستشارات معمارية وعمرانية للحكومات والمؤسسات في مصر والمنطقة.

نحو منصة إقليمية وعالمية

وأكدت مراسم التوقيع أن الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران ستشكل منصة علمية إقليمية وعالمية، تدعم التنمية المستدامة في مصر، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الأكاديمي والبحثي، بما ينعكس على تطوير المهارات المهنية وصياغة مستقبل حضري مستدام يتماشى مع رؤية مصر 2030.