نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقى رئيس الأركان العامة للجيش الليبى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس الأركان العامة للجيش الليبى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والليبية.

وأشار رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين الشعبين الشقيقين، مؤكدًا على أهمية إستمرار التنسيق وتوحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات المشتركة ودعم ركائز الأمن والإستقرار على كافة الأراضى الليبية.

من جانبه أعرب رئيس الأركان العامة للجيش الليبى عن تقديره العميق لمواقف مصر الثابتة والداعمة للشعب الليبى، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية.