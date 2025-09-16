نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: لدينا خطة لإلغاء الفترات المسائية داخل المدارس في 2027 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وزير التربية والتعليم وللتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، أن الكثافة داخل الفصول المدرسية، قلت بنسبة ٩٠٪.

وأشار إلى أن خلال عام ٢٠٢٧، سيكون لدينا خطة إلغاء الفترات المسائية داخل المدارس.



واضاف وزير التعليم، خلال لقاءه مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم، أن نسبة القرائية داخل المدارس تعدت ٨٠ ٪، ونطمح أن توصل إلى ٩٠٪.



ويتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.