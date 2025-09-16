نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: البكالوريا يشبة نظام التعليم الدولي ولقبت «ig الغلابة» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هدفنا أن تعتمد البكالوريا من الهيئات الدولية، حتى يستطيع الطالب دخول أي كلية خارج مصر دون عمل معادلة.



وأضاف محمد عبداللطيف، خلال لقاءه مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم، أن أصحاب السناتر الخاصة والدروس الخصوصية، بيروجوا شائعات حتى يبتعد الطلاب عن البكالوريا، نظرًا لوجود مصلحتهم الخاصة في نظام الثانوية العامة التقليدي.



وشدد وزير التعليم، أن المعلمين لدي برامج التدريب، اكدوا أن نظام البكالوريا هو نظام يشبة التعليم الدولى، وتابع القوا عليها لقب «ig الغلابة»

ويتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.