نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم: عن أزمة مصروفات التجريبي: «الوزارة اأولى ببيع كتب المدرسة من المكتبات والتكلفه أقل من تصويرها» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أزمة ارتفاع مصروفات المدارس التجريبية الفترة الاخيرة واجبار شراء الكتب المدرسية من المدرسة، مؤكدًا أن الطالب يحصل على تقريبا 24 كتاب مدرسي خلال التيرمين.



وأضاف محمد عبداللطيف، خلال لقاءه مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم، أن المدرسة أولى أن تبيع كتبها من المكتبات التي تبيعها بشكل غير قانوني، وتابع أن الطالب لو صور هذه الكتب سيتكلف اكثر من ثمن الكتب التي فرضتها المدارس التجريبية.

وشدد وزير التعليم، ان كتب الصف الرابع الابتدائي في الفصل الدراسي 550 جنيها، ويحصل الطالب على 11 كتاب، وتابع إذا صورة الطالب وبطريقة غير قانونية سيتكلف اكثر من 50 جنيها.

وكشف الوزير، أن تم ربط تسجيل الطالب بسداد مصروفات المدرسة والكتب المدرسية.



ويتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.