عبداللطيف يؤكد: 1000 جنيه حافز التدريس للمعلمين ليس لها علاقه بحافز التطوير

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الـ1000 جنيه حافز التدريس للمعلمين المقرر اضافتها على الراتب بداية من شهر نوفمبر لشهر يونيو ليس لها علاقه فيما يخض 1000 جنيه حافز التطوير لمعلمي الصفوف الابتدائية والصفين الأول والثاني الاعدادي.

وشدد وزير التعليم، أن الـ1000 جنيه، سيتم نزولها على الراتب بعد استقطاع الضرائب بشكل مباشر ولا يحتاج اي موافقات إدارية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم.

وتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.