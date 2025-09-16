نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تنظم ندوة توعوية بالسويس بالتعاون مع الاستعلامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت الهيئة ندوة جماهيرية للتوعية بسلوكيات التعامل الآمن مع مرفق السكك الحديدية بمحافظة السويس، بحضور عدد من القيادات الإعلامية والمحلية، وممثلي مديرية الأوقاف والكنيسة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، إلى جانب مشاركة واسعة من المواطنين.

وخلال الندوة، جرى التأكيد على أن السكك الحديدية تمثل أحد أهم المرافق القومية التي تخدم ملايين الركاب يوميًا، وتحظى باهتمام الدولة من خلال مشروعات التطوير والتحديث المستمرة، الأمر الذي يستوجب رفع وعي المواطنين وتعزيز مسؤوليتهم المشتركة للحفاظ على هذا المرفق الحيوي.

كما استعرضت الندوة أبرز السلوكيات السلبية التي تشكل خطورة على حياة الأفراد وسلامة المرفق، ومنها:

اقتحام المزلقانات أثناء الغلق.

إنشاء معابر غير قانونية على شريط السكة الحديد.

إلقاء القمامة والمخلفات على القضبان.

ركوب القطارات في أماكن غير مخصصة مثل التسطيح أو بين فواصل العربات.

قذف القطارات بالحجارة من قبل الأطفال.

وأكد المشاركون أن هذه الممارسات تتعارض مع القيم الدينية والمجتمعية والحضارية، وتستلزم تكاتف جهود الدولة والمجتمع المدني للحد منها.

كما شدد الحضور على أهمية دعم المبادرات التوعوية التي تنفذها الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة، لنشر ثقافة الحفاظ على المرافق العامة التي تشهد طفرة في أعمال التطوير بجميع القطاعات.