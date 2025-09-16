نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، في إطار خطتها التشغيلية الموسمية ومع انتهاء موسم الصيف، عن إيقاف تشغيل القطارات الصيفية على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس وفقًا للمواعيد التالية:

قطارات النوم:

إيقاف قطار (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025، على أن يكون آخر تشغيل له من القاهرة يوم 15 سبتمبر.

إيقاف قطار (774/775) مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025، حيث ينفذ آخر تشغيل له من مرسى مطروح يوم 16 سبتمبر.

القطارات المكيفة:

إيقاف قطار (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 21 سبتمبر 2025، وآخر تشغيل له من القاهرة يوم 18 سبتمبر.

إيقاف قطار (774/775) مرسى مطروح – القاهرة، حيث يكون آخر تشغيل له من مرسى مطروح يوم 19 سبتمبر.

القطارات درجة ثالثة مكيفة:

اعتبارًا من 28 سبتمبر 2025: إيقاف تشغيل قطارات (1933/1934 – 939/940) القاهرة – مرسى مطروح، حيث سيكون آخر تشغيل لها من القاهرة يوم 27 سبتمبر، وكذلك إيقاف قطار (942/943) مرسى مطروح – القاهرة بآخر تشغيل له يوم 27 سبتمبر.

إيقاف تشغيل قطار (1935/1936) مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 29 سبتمبر 2025، على أن يكون آخر تشغيل له من مرسى مطروح يوم 28 سبتمبر.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنها مستمرة في بذل كل الجهود لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب، مع مراعاة حجم الطلب الموسمي على الرحلات، وذلك في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل لتطوير هذا المرفق الحيوي.