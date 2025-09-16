نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يطمئن أولياء الأمور: « لا يوجد طالب داخل مدرسة ليس لديه كتب مدرسية اول يوم دراسي » في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم حل أزمة دفع مصروفات المدارس التجريبية من خلال منافذ البريد، على أن يتقبل فكرة تقسيط المصروفات على أربع اقساط.

وشدد وزير التعليم، ام تسليم الكتب لجميع الطلاب ليس له علاقه بدفع المصروفات المدرسية، مشددا أن جميع الطلاب سيكون لديهم الكتب اول يوم دراسي.



جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع محرري التعليم بمقر صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، ظهر اليوم.



وتناول اللقاء التفاصيل التنظيمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وتفاصيل اختبارات الشهور ودرجات أعمال السنة لطلاب صفوف النقل، وتطبيق نظام البكالوريا الجديد لأول مره على طلاب المرحلة الثانوية، وتوزيع الكتب المدرسية، والقضاء على كثافة الفصول، وعجز معلمي المواد، وادخال بعض المواد الجديدة لأول مره مثل مادة البرمجة والذكاء الأصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي العام.