نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير التعليم يكشف حقيقت تسليم الكتب بدفع المصروفات الدراسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا يوجد أي ربط بين تسليم الكتب المدرسية وسداد المصروفات الدراسية، موضحًا أن الطالب سيستلم الكتب في اليوم الأول لدخوله المدرسة دون قيود.

وأشار الوزير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الثلاثاء، إلى أن الكتب متوفرة داخل المدارس التجريبية، وأن الوزارة قررت إتاحة سداد المصروفات على 4 أقساط للتيسير على أولياء الأمور.

أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي

كشف الوزير أن نظام أعمال السنة للصف الثالث الإعدادي سيتم تطبيقه بدءًا من الدفعة الحالية للصف الأول الإعدادي الملتحقة بالعام الدراسي 2025-2026، مؤكدًا أن الهدف هو الارتقاء بجودة التقييم والتقليل من الضغط على الطلاب.

التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية

أوضح وزير التعليم أن عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل حتى الآن إلى 115 مدرسة، مؤكدًا أن الوزارة تسعى لزيادتها إلى 200 مدرسة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن هذه المدارس تقدم نموذجًا تعليميًا بمعايير عالمية، وتُخرّج طلابًا يمتلكون مهارات تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

حوافز للمعلمين ومديري المدارس

أعلن الوزير عن دراسة صرف 1000 جنيه حافز شهري للمعلمين اعتبارًا من نوفمبر المقبل، بجانب تخصيص 5 آلاف جنيه شهريًا لكل مدير مدرسة، ليتمكن من التعاقد مع عمال وأفراد أمن.

وأكد أن الوزارة ملتزمة بصرف مستحقات معلمي الحصة بشكل منتظم، مضيفًا: «مفيش جنيه هيتأخر».

نظام الـ IG والبكالوريا

تطرق الوزير إلى أن الثانوية العامة بنظامها الحالي تشكل عبئًا على الأسرة المصرية بسبب اعتمادها على فرصة امتحانية واحدة.

وأشار إلى أن الوزارة وفرت نظام البكالوريا كبديل مجاني يتيح فرصًا امتحانية متعددة، حتى أطلق عليه البعض اسم «IG الغلابة»، بينما يظل الالتحاق بالمدارس الدولية التي تقدم نظام الـ IG متاحًا لأولياء الأمور ميسوري الحال.

وشدد على أنه لا توجد أي توجيهات للمدارس لإجبار الطلاب على اختيار البكالوريا، وإنما يتم فقط شرح الفروق بين النظامين.

مواجهة الدروس الخصوصية وإطلاق منصة برمجة يابانية

أكد الوزير أن ظاهرة السناتر وأباطرة الدروس الخصوصية في طريقها إلى الانتهاء، واصفًا إياهم بأنهم دخلاء على مهنة التدريس، ويحرضون الناس ضد نظام البكالوريا.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على إطلاق منصة تعليمية يابانية متخصصة في البرمجة، تهدف إلى تأهيل الطلاب بشكل علمي ومنهجي ليصبحوا مبرمجين محترفين بعد اجتياز المحتوى التدريبي.