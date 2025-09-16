أحمد جودة - القاهرة - وزارة البترول تؤكد نجاحها في تأمين إمدادات الطاقة خلال ذروة الصيف

أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية إنفوجراف يوضح نجاحها في تأمين إمدادات الطاقة بالكامل خلال ذروة استهلاك صيف العام الحالي، وهو ما يعكس استراتيجية عمل استباقية وتنفيذ مبكر على عدة محاور بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

استراتيجية متكاملة لتأمين الطاقة

شملت خطة الوزارة زيادة الإنتاج المحلي وتجهيز منظومة متكاملة للبنية التحتية اللازمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال توفير سفن التغييز وتجهيز الأرصفة البحرية وربط السفن بالشبكة القومية للغاز والتعاقد على الكميات المطلوبة.

تلبية احتياجات محطات الكهرباء والصناعات

تمت تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الغاز والوقود بكفاءة عالية، في ظل تسجيل أعلى معدل استهلاك يومي للكهرباء بلغ 40 ألف ميجاوات، إلى جانب تأمين احتياجات القطاع الصناعي وقطاعات الاستهلاك الأخرى لضمان استمرار تشغيلها دون أي انقطاع.

تكريم جهود العاملين في قطاع البترول

وجه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، الشكر لجميع العاملين بقطاع البترول على جهودهم المخلصة في الإنتاج وتجهيز البنية التحتية لإمداد الغاز الطبيعي المسال في وقت قياسي، مؤكدًا أهمية العمل التكاملي لدعم الأمن الطاقي الوطني.