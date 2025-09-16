نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعزز حضورها الدولي وتشارك في المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE) بالسويد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، عقب مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للتعليم العالي (EAIE)، الذي نظمته الرابطة الأوروبية للتعليم الدولي بمدينة جوتنبرغ – السويد خلال الفترة من ٩ إلى ١٢ سبتمبر 2025، أن المعرض يمثل منصة عالمية هامة لتعزيز التعاون الأكاديمي وبناء شراكات استراتيجية مع نخبة من المؤسسات التعليمية الدولية.

وأشار سيادته إلى أن المشاركة في هذا الحدث الدولي فرصة لتوسيع آفاق التعاون الدولي، وتبادل الخبرات والابتكارات التعليمية والبحثية، بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي ودولي للابتكار والتعليم، وتأكيد التزام جامعة حلوان بالانفتاح الأكاديمي والتفاعل مع المجتمع الأكاديمي العالمي.

وأضاف الأستاذ الدكتور السيد قنديل أن معرض EAIE فرصة فريدة لجامعة حلوان للتفاعل مع المؤسسات الأكاديمية الرائدة على مستوى العالم، وعرض برامجها التعليمية المتميزة والمبادرات البحثية المبتكرة التي تنفذها في مختلف التخصصات العلمية، بما يعكس التقدم الكبير الذي حققته الجامعة في السنوات الأخيرة. وأكد سيادته أن هدف المشاركة لم يكن مجرد عرض المعلومات، بل بناء شراكات استراتيجية مستدامة، وتعزيز التبادل الأكاديمي والبحثي، وتشجيع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الانخراط في مشاريع مشتركة دولية.

كما لفت إلى أن مشاركة الجامعة جاء لتعزيز التواجد الدولي لبرامجها التعليمية، وفتح فرص التعاون في مجالات التكنولوجيا الحديثة، الاستدامة، والابتكار وريادة الأعمال، مع التركيز على تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم المجتمع المحلي والدولي.

وأشار الدكتور قنديل إلى أن هذه المشاركة تأتي انسجامًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تهدف إلى رفع جودة التعليم، وتوسيع نطاق التعاون الدولي، وجذب الطلاب الدوليين، وتعزيز موقع مصر كمركز تعليمي وبحثي عالمي.

ومن جانبها، صرّحت الدكتورة نجلاء ضياء مدير مركز التسويق بالجامعة، بأن هذه المشاركة تؤكد التزام جامعة حلوان بتطوير منظومتها التعليمية والبحثية، والانخراط في حوارات دولية تهدف إلى بناء جسور التواصل والشراكات المستدامة مع المؤسسات الأكاديمية حول العالم. وأضافت أن جناح الجامعة في المعرض عرض أبرز البرامج الدراسية المتميزة، والمشروعات البحثية المبتكرة، والمبادرات التعليمية التي تعكس التقدم الملحوظ الذي حققته الجامعة في السنوات الأخيرة، خاصة في مجالات التكنولوجيا، والاستدامة، وريادة الأعمال.

كما أكدت أن مركز التسويق يعمل على تعزيز الصورة الذهنية لجامعة حلوان عالميًا من خلال الترويج لهذه المبادرات، وفتح قنوات تعاون جديدة مع جامعات كبرى في أوروبا وآسيا، بما يدعم أهداف المعرض في تعزيز الشراكات وبناء شبكات أكاديمية مستدامة.

وأوضحت الدكتورة إسراء ياسر داود نائب مدير مكتب العلاقات الدولية، أن مشاركة الجامعة في هذا المعرض الدولي تضمنت عقد اجتماعات ثنائية مكثفة مع جامعات مرموقة من أوروبا وآسيا لبحث فرص التعاون في مجالات التبادل الأكاديمي، والمشروعات البحثية المشتركة، والبرامج الدولية المشتركة، والدرجات العلمية المزدوجة.

وأشارت إلى أن مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان قام بدور محوري في إعداد وترتيب هذه اللقاءات، وتنسيق ملفات التعاون المشترك مع الجامعات الأجنبية المشاركة، بما يضمن استدامة هذه الشراكات وتحويلها إلى مشروعات عملية تعود بالنفع على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس. كما أشارت إلى أن هذه الجهود تسهم في تعزيز المكانة الدولية لجامعة حلوان وترسخ رؤيتها لتكون منارة علمية وثقافية ذات تأثير عالمي.

وقد ساهم حضور جامعة حلوان في إبراز التنوع الأكاديمي والبحثي الذي تتمتع به الجامعات المصرية، خاصة في ظل جهودها لتوطين المعرفة وتقديم برامج تعليمية مبتكرة تلبي احتياجات الطلاب المحليين والدوليين، بما يتماشى مع أهداف EAIE في تعزيز تبادل المعرفة وبناء شبكة أكاديمية عالمية.

وقد حظي الجناح المصري بموقع متميز داخل المعرض، بجوار أجنحة دول رائدة مما أتاح فرصًا واسعة للتفاعل وبناء شراكات جديدة. وقد ضم الوفد المصري ممثلين من جامعات حكومية وخاصة وأهلية، إلى جانب ممثلين عن قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، والمكتب الثقافي المصري في برلين، والمجلس الأعلى للجامعات، وهيئة دعم وتطوير الجامعات.