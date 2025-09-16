نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تنظم مبادرة "اعرف بلدك" لتعريف الطلاب بآثار مصر وتاريخها العريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، وريادة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،على تعزيز الوعي الثقافي والتاريخي لدى طلابها، نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب - إدارة النشاط الثقافي والفني مبادرة "اعرف بلدك"، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والتي تضمنت برنامجًا متكاملًا من الزيارات الميدانية إلى عدد من المواقع الأثرية والتاريخية البارزة، التي تعكس عظمة الحضارة المصرية وتفردها عبر العصور.

شملت الجولة الأولى زيارة شارع المعز لدين الله الفاطمي والتعرف على أهم معالمه ومنها: باب النصر، باب الفتوح، جامع الحاكم بأمر الله، خان الخليلي، مجموعة قلاوون، بيت السحيمي، ثم شملت الزيارة الثانية زيارة المتحف المصري الذي يضم روائع الفن المصري القديم من نحت ورسم وخزف وحُلي، بالإضافة إلى الزيارة الثالثة وتضمنت جولة داخل مجمع الأديان بالفسطاط لزيارة جامع عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، وكنيسة أبي سرجة، ومعبد بن عزرا، وحصن نابليون، كما تضمنت المبادرة الزيارة الرابعة لمسجد ومدرسة السلطان حسن، ومسجد الرفاعي (مدافن العائلة المالكة).



وأكدت الجامعة أن تنظيم هذه المبادرة يأتي في إطار سعيها إلى تعزيز الانتماء الوطني لدى الطلاب وربطهم بتراث وطنهم الفريد الذي يُعد منارة للحضارات الإنسانية، حيث تُسهم مثل هذه الزيارات في توسيع مدارك الشباب وإثراء معارفهم حول العمق الحضاري والثقافي لمصر، بما يعزز من اعتزازهم بهويتهم الوطنية.

وتؤكد جامعة حلوان أن مصر تنفرد بكنوز أثرية ومعالم تاريخية متنوعة لا مثيل لها في العالم، تمثل جسورًا ممتدة بين الماضي والحاضر، وتجسد التنوع والتعدد الثقافي والديني الذي تميزت به عبر العصور. ومن هنا، فإن الجامعة تحرص على أن تكون هذه المبادرات والفعاليات جزءًا أساسيًا من أنشطتها الطلابية الهادفة لبناء شخصية متكاملة للطلاب تقوم على المعرفة والانتماء والوعي الحضاري.

وجاءت المبادرة تحت إشراف عام اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة، والأستاذ هشام رفعت أمين مساعد الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة نشوة علي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وتنظيم الأستاذ أحمد يحى مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.