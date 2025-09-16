نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية في المقال التالي

كيفية إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية.

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ خطتها من أجل توسيع نطاق المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.

وأعلنت الوزارة عن فتح باب إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025، وذلك عبر المنصة الإلكترونية مصر الرقمية لتسهيل الإجراءات على المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ما هي أهمية التسجيل عبر المنصة الرقمية

ويأتي الاعتماد على منصة مصر الرقمية في تقديم الخدمات التموينية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث يتيح للمواطنين سرعة إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى التزاحم في مكاتب التموين، كما يضمن دقة مراجعة البيانات وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

وفيما يلي نستعرض لكم خلال السطور التالية المستندات والشروط والخطوات اللازمة من أجل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

ووضعت وزارة التموين مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المواطنين، وذلك قبل السماح لهم بإضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية، وهي كالتالي:

ألا يقل عمر الطفل المراد إضافته عن 4 سنوات. أن يكون عدد أفراد البطاقة التموينية بعد الإضافة لا يتجاوز أربعة أفراد. أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 3000 جنيه، أو أن يكون المعاش الشهري للأسرة أقل من 2500 جنيه. أن ينتمي صاحب البطاقة إلى الفئات ذات الأولوية في الدعم مثل المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، أو العمالة غير المنتظمة، أو الأسر الأولى بالرعاية.

خطوات إضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية

وأتاحت وزارة التموين إمكانية تسجيل المواليد إلكترونيًا من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مصر الرقمية عن طريق الرابط الرسمي من هنا . تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور. اختيار خدمة إضافة أفراد أسرتي ضمن خدمات التموين. إدخال بيانات المولود (الاسم - الرقم القومي - تاريخ الميلاد). رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد المميكنة وصورة البطاقة التموينية. حفظ الطلب وانتظار المراجعة من الجهات المختصة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

ولإتمام عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بشكل صحيح، يجب تجهيز الأوراق التالية: