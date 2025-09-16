أحمد جودة - القاهرة - تحديث بيانات المواطن.. إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقمية

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقة التموين 2025 عبر مصر الرقمية.

إضافة المواليد على بطاقات التموين، أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمارة تحديث بطاقة التموين إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الماضي الموافق 14 سبتمبر 2025، لجميع أرباب الأسر سواء كانوا مستحقين أو غير مستحقين للدعم التمويني.

وتعد هذه الخطوة هي التمهيد المباشر لبدء إجراءات إضافة المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.

إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

الدخول إلى منصة مصر الرقمية من هنا . ثم الضغط على «تصفح الخدمات». ثم اختيار «التموين» من قائمة

اختيار خدمة «استمارة تحديث بيانات المواطن». قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها. الضغط على «بدء الخدمة» وملء البيانات المطلوبة. ووفّرت الوزارة رقم 15999 للتواصل مع مركز خدمة المواطنين، لتقديم الدعم الفني والإجابة عن الاستفسارات المتعلقة بتحديث البيانات أو إضافة المواليد أو تفعيل البطاقات.

الخطوات الكاملة لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين 2025

ولتفعيل خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين، يمكنك اتباع الخطوات التالية عبر منصة مصر الرقمية:

الدخول إلى موقع مصر الرقمية من هنا . التوجه إلى قسم خدمات التموين. اختيار خدمة تفعيل بطاقة التموين. إدخال البيانات المطلوبة الخاصة بصاحب البطاقة. الضغط على «موافق» ثم «التالي». سيتم إرسال رسالة نصية لك تحتوي على رمز التفعيل إلى رقم الهاتف المُسجل، ويُستخدم هذا الرمز لاستكمال عملية التفعيل.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين

ولإتمام عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بشكل صحيح، يجب تجهيز الأوراق التالية: