تحذيرات مصر لخالد مشعل.. وكيل جهاز المخابرات المصرية السابق في حوار مع سمير عمر في "الجلسة سرية"

أحمد جودة - القاهرة - نشرت قناة "القاهرة الإخبارية"، برومو الحلقة الجديدة من برنامج "الجلسة سرية"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر، والتي ستذاع في السابعة من مساء الجمعة بتوقيت القاهرة.

وفي حلقة برنامج "الجلسة سرية"، يكشف اللواء محمد إبراهيم الدويري، وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية السابق، عن تفاصيل تُعرض لأول مرة، منها كيفية استقبال مصر خبر هدم السور الفاصل بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية.

كما تتناول الحلقة الابتعاد عن ثنائية القطبية الفلسطينية بين فتح وحماس، ومدى دعم حركة الجهاد لموقف حماس.

"الجلسة سرية" من تقديم الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر