محافظ الجيزة يعقد اللقاء الأسبوعي لبحث شكاوى المواطنين بأحياء العجوزة والعمرانية وكرداسة

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اللقاء الدوري الأسبوعي مع المواطنين لبحث شكاواهم وطلباتهم المقدمة من قاطني أحياء ومراكز العجوزة والعمرانية وجنوب الجيزة وكرداسة تنفيذًا لتوجيهات الدولة بشأن تعزيز قنوات التواصل المباشر مع المواطنين وتحقيق استجابات سريعة وملموسة لمشكلاتهم.

وخلال اللقاء استمع المحافظ إلى عدد من الشكاوى حيث وجّه بتشكيل لجان قانونية وهندسية متخصصة لمعاينة وفحص الموضوعات المعروضة، وإبداء الرأي القانوني اللازم بما يكفل تحقيق العدالة وحفظ حقوق المواطنين.

ففي حي العجوزة، كلف المحافظ لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لفحص شكوى متضرر من مخالفات بناء حديثة بشارع السودان، ومراجعة ملف التصالح بالكامل.

وفي حي العمرانية استجاب المحافظ لشكوى مواطن من إزعاج أجهزة التكييف بأحد المولات بشارع محمود سامي البارودي، حيث وجّه بإلزام المسؤولين عن المنشأة بتلافي اسباب الشكوي للحد من الضوضاء.

كما ناقش المحافظ شكوى مواطن بحي العمرانية من أعمال بناء مخالفة بأحد العقارات المجاورة، حيث وجّه بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة لدراسة الملف وإبداء الرأي القانوني.

كما تناول اللقاء شكاوى أخرى مقدمة من مواطني جنوب الجيزة وكرداسة، شدّد المحافظ على سرعة التعامل معها بشكل فوري.

وأكد المهندس عادل النجار أن اللقاءات الدورية، إلى جانب الجولات الميدانية المستمرة، تمثل منصة مباشرة للتواصل مع المواطنين وتعزيز الثقة بينهم وبين الدولة، مشددًا على أن جميع الشكاوى تُدرس بجدية، وما يُتخذ بشأنها من قرارات يتم تنفيذه على أرض الواقع وفق الأطر القانونية.

حضر اللقاء كل من: إبراهيم الشهابي، وهند عبد الحليم نواب المحافظ، ومحمد نور السكرتير العام، ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد جابر المستشار القانوني للمحافظة، وأيمن خليل رئيس مدينة الجيزة، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

