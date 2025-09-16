نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيمنز تُعلن إبحار أول قطار فائق السرعة من طراز "فيلارو" متجهًا إلى مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت شركة سيمنز الألمانية عن بدء رحلة أول قطار فائق السرعة من طراز فيلارو مخصص لمصر، حيث غادر القطار ميناء هامبورغ في طريقه بحرًا إلى ميناء الإسكندرية، ليكون بذلك باكورة القطارات الجديدة ضمن مشروع شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة في مصر.

ويمثل هذا الحدث لحظة تاريخية في مسيرة التعاون بين سيمنز والحكومة المصرية، ويعكس التزام الشركة بدعم جهود الدولة في إرساء منظومة نقل متطورة تواكب أحدث المعايير العالمية وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت سيمنز أن مشروع القطار فائق السرعة سيوفر وسيلة تنقل عصرية وسريعة تربط المدن المصرية وتدعم حركة الأفراد والبضائع، بما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويوفر تجربة نقل آمنة وموثوقة وصديقة للبيئة.

وأكدت الشركة أنها ستواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان نجاح المشروع وتحقيق أثر إيجابي ملموس على حياة ملايين المواطنين.