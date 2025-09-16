نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خطوات إضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية على بطاقة التموين

إضافة المواليد على بطاقة التموين.. الشروط والأوراق والمستندات المطلوبة.

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إتاحة الاستمارات للمواطنين الكترونيًا اعتبارًا منذ يوم الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025 ولمدة 3 أشهر.

ويحق لجميع أرباب الأسر استيفاء الاستمارة وليس فقط أرباب الأسر المستفيدين من الدعم التمويني، بما يتيح إضافة أسر جديدة.

وتحديث البيانات بدقة يُعد خطوة أساسية لاستمرار صرف الدعم التموينى للمستفيدين الحاليين، إلى جانب أهميته فى فتح المجال أمام دخول مستحقين جدد ضمن منظومة الدعم، بما يعزز من عدالة التوزيع ويضمن وصول الدعم إلى الفئات الأولى بالرعاية.

ويأتي الاعتماد على منصة مصر الرقمية في تقديم الخدمات التموينية ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي، حيث يتيح للمواطنين سرعة إنجاز المعاملات دون الحاجة إلى التزاحم في مكاتب التموين، كما يضمن دقة مراجعة البيانات وتوجيه الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا.

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

ووضعت وزارة التموين مجموعة من المعاير والشروط الواجب توافرها في المواطنين، وذلك قبل السماح لهم بإضافة المواليد الجدد على البطاقة التموينية، وهي كالتالي:

ألا يقل عمر الطفل المراد تسجيله على البطاقة عن 4 سنوات. أن يكون عدد أفراد البطاقة التموينية بعد الإضافة لا يتجاوز أربعة أفراد. أن يكون دخل الأسرة الشهري أقل من 3000 جنيه، أو أن يكون المعاش الشهري للأسرة أقل من 2500 جنيه. أن ينتمي صاحب البطاقة إلى الفئات ذات الأولوية في الدعم مثل المستفيدين من برامج تكافل وكرامة، أو العمالة غير المنتظمة، أو الأسر الأولى بالرعاية.

إضافة المواليد على بطاقة التموين

خطوات إضافة المواليد عبر منصة مصر الرقمية

وأتاحت وزارة التموين إمكانية تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين إلكترونيًا من خلال الدخول على منصة مصر الرقمية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع مصر الرقمية عن طريق الرابط الرسمي من هنا . تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور. اختيار خدمة إضافة أفراد أسرتي ضمن خدمات التموين. إدخال بيانات المولود (الاسم - الرقم القومي - تاريخ الميلاد). رفع المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد المميكنة وصورة البطاقة التموينية. حفظ الطلب وانتظار المراجعة من الجهات المختصة.

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد

ولإتمام عملية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين بشكل سليم، يجب تجهيز عدد من الأوراق وهي كالتالي: