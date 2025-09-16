نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي: قوة مصر تبدأ من الداخل.. والحكومة تكشف خطط الاقتصاد والطاقة خلال لقاء موسع مع رؤساء التحرير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الملف السياسي: مصر ثابتة على مواقفها وتدعو للتماسك الداخلي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، مشددًا على أن قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل، من خلال وعي المواطن واستقرار الجبهة الداخلية.

وأشار إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية، مستعرضًا كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية في القمة العربية الإسلامية بالدوحة، والتي حملت رسائل قوية للعالم بضرورة وقف التصعيد وحماية الأمن القومي العربي.

الملف الاقتصادي: متى يشعر المواطن بالتحسن؟

طرح رئيس الوزراء السؤال الأبرز: متى يشعر المواطن بالتحسن؟، مؤكدًا أن مؤشرات الاقتصاد المصري تتحسن بالفعل، مع ارتفاع معدل النمو إلى 4.3% وتراجع التضخم إلى 12%، وزيادة الاحتياطي النقدي، وانخفاض البطالة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض معدلات التضخم إلى أقل من 10% العام المقبل، مشيرًا إلى أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تعطي ثمارها تدريجيًا.

الطاقة والغاز: تأمين الاحتياجات 5 سنوات قادمة

أوضح مدبولي أن الدولة المصرية مؤمنة بشكل كامل على احتياجاتها من الغاز ومصادر الطاقة حتى السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى التوسع في إدخال الطاقة المتجددة لخفض استهلاك الغاز وتوجيهه للصناعة والتصدير.

وكشف انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب إلى النصف، مع خطة لسداد المزيد بنهاية العام الجاري، بما يعزز ثقة المستثمرين ويزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية.

الدين والاستثمارات: خفض تدريجي وزيادة مشاركة القطاع الخاص

أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف الوصول بمعدل الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي بنهاية العام، مع اتجاهه للانخفاض التدريجي إلى السبعينات خلال الأعوام المقبلة.

وأشار إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا 65% من الاستثمارات بالسوق المصرية، وهو ما يعكس نجاح خطة الدولة في تعزيز دوره كمحرك رئيسي للتنمية.

حياة المواطن: من العشوائيات إلى "حياة كريمة"

استعرض مدبولي ما تحقق في ملفات الإسكان والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدًا القضاء على المناطق غير الآمنة ونقل 300 ألف أسرة إلى مساكن آمنة، إلى جانب نجاح مبادرات الصحة مثل 100 مليون صحة والقضاء على فيروس "سي".

وأشار إلى مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري باعتباره نقلة نوعية في شكل القرى والخدمات المقدمة للمواطنين.