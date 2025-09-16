نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ـ خلال لقائه مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع رئيس الوزراء: مصر على الطريق الصحيح.. والمؤشرات الاقتصادية تبدأ في جني ثمارها رغم التحديات الإقليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه الموسع مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، إن مصر تواجه تحديات جسام في ظل ما يشهده العالم من تغيرات جيوسياسية، لافتًا إلى أن ما يحدث في المنطقة وخاصة غزة وقطر يفرض على مصر أن تكون أكثر وعيًا وتماسكًا داخليًا.

وأضاف أن موقف مصر ثابت وواضح تجاه القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية بالدوحة، والتي وجهت رسائل قوية للعالم بضرورة وقف التصعيد وإدراك خطورة المرحلة.

متى يشعر المواطن بالتحسن؟

أجاب رئيس الوزراء عن السؤال الأكثر تكرارًا: متى يجني المواطن ثمار المؤشرات الاقتصادية؟، موضحًا أن الأرقام تعكس تحسنًا تدريجيًا مع ارتفاع معدل النمو، وزيادة الصادرات، وتراجع التضخم إلى 12%، وانخفاض البطالة.

وأكد أن الحكومة تستهدف خلال الفترة المقبلة خفض معدلات التضخم إلى ما دون 10%، وتحقيق استقرار للأسعار حتى يشعر المواطن مباشرة بأثر الإصلاحات.

الغاز والطاقة: أمن مستدام

أعلن مدبولي أن احتياجات مصر من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى مؤمنة بشكل كامل لخمس سنوات قادمة، مشيرًا إلى التوسع في إدخال الطاقة المتجددة من شمس ورياح ومياه لتقليل الاعتماد على الغاز الموجه لتوليد الكهرباء، وتخصيصه للصناعة والتصدير.

وكشف انخفاض مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول للنصف، ما يعزز ثقة المستثمرين ويضمن استقرار الإمدادات.

الدين في المسار النزولي

أكد رئيس الوزراء أن ملف الدين العام والخارجي يحظى بأولوية مطلقة، حيث انخفض الدين العام من 96% إلى 85% من الناتج المحلي، مع خطة لخفضه إلى 80% بنهاية العام الحالي، والوصول إلى مستويات في السبعينات خلال السنوات المقبلة.

وأوضح أن هذا المسار ينعكس على تخفيض المخاطر الاقتصادية ويعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

القطاع الخاص يقود التنمية

لفت مدبولي إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا 65% من الاستثمارات الجديدة في مصر، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بدور الميسر والمنسق، بينما يظل دورها أساسيًا في القطاعات الاستراتيجية التي تحتاج تدخلها لتوفير فرص عمل وضمان التوازن.

تحسين حياة المواطن: إنجازات على الأرض

استعرض رئيس الوزراء الإنجازات التي تحققت في ملفات الإسكان والصحة والحماية الاجتماعية، من نقل 300 ألف أسرة من العشوائيات غير الآمنة إلى مساكن لائقة، مرورًا ببرامج "تكافل وكرامة" التي يستفيد منها 7 ملايين أسرة، وصولًا إلى مبادرات القضاء على فيروس "سي" و100 مليون صحة.

وأشار إلى أن مشروع "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري يمثل نقلة نوعية في شكل القرى وتحسين الخدمات.

رؤية متكاملة للمستقبل

أكد مدبولي أن الحكومة أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" التي تضع رؤية متكاملة لمختلف القطاعات، بهدف تحقيق نمو مستدام وزيادة مساهمة الصناعة والسياحة والصادرات في الناتج المحلي.

وأضاف أن مصر تستهدف الوصول إلى معدل نمو 7%، وزيادة أعداد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول 2030، بجانب رفع الصادرات إلى 145 مليار دولار.