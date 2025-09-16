نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- «الــفـجــر» تنشر تصريحات رئيس الوزراء خلال لقائه برؤساء التحرير والمواقع الإلكترونية بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

في لقاء موسع بمقر الحكومة العاصمة الإدارية الجديدة، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بحضور قيادات الإعلام القومي؛ لمناقشة القضايا الراهنة على المستويين المحلي والعالمي، وتوضيح الرؤية السياسية والاقتصادية للدولة المصرية في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.

تصريحات رئيس الوزراء خلال اللقاء:

القضايا السياسية الراهنة:

أكد رئيس الوزراء أن مصر تواجه تحديات إقليمية كبرى في ظل التطورات الجيوسياسية العالمية، مشيرًا إلى أن مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة. وأوضح أن قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل عبر التماسك المجتمعي والتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين.

القضية الفلسطينية وغزة:

تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع في قطاع غزة، والاجتياح الإسرائيلي، وما شهدته القمة العربية الإسلامية في الدوحة من رسائل قوية وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصر ثابتة على موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وأن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق دون حل عادل وشامل.

التحولات الدولية:

أشار مدبولي إلى مشاركته مؤخرًا في قمم عالمية باليابان والصين نيابة عن الرئيس السيسي، مؤكدًا أن العالم يمر بمرحلة "مخاض جديد" وتغيرات كبرى في الخريطة السياسية والاقتصادية العالمية، ما يستوجب تعاونًا وتحالفات دولية لمواجهة التحديات المشتركة.

الإعلام والوعي الوطني:

شدد رئيس الوزراء على دور الإعلام في رفع وعي المواطن المصري تجاه التحديات، مؤكدًا أن مصر تواجه أيضًا حروبًا غير تقليدية، منها الشائعات التي تستهدف النيل من الاستقرار الداخلي وبث الإحباط بين المواطنين.

الوضع الاقتصادي:

استعرض رئيس الوزراء المؤشرات الاقتصادية، مشيرًا إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2 – 4.3% مقابل 2.4% العام الماضي، مع تراجع معدلات البطالة وتحسن ميزان المدفوعات وزيادة الصادرات وتحسن سعر الصرف. وأوضح أن التضخم تراجع إلى 12% مع استهداف النزول إلى أقل من 10% بحلول عام 2026.

مشروعات التنمية والخدمات:

أوضح مدبولي أن الحكومة نفذت طفرة في الإسكان وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية، حيث تم نقل أكثر من 300 ألف أسرة من المناطق غير الآمنة، بجانب مبادرات الصحة مثل "100 مليون صحة" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، والتي استفاد منها ملايين المصريين.

التأمين الصحي الشامل:

كشف الإسراع في تنفيذ المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بحيث تغطي أكثر من ربع السكان خلال العامين المقبلين، مشيرًا إلى أن مصر تخطت تحديات كبيرة مقارنة بدول متقدمة لم تنجح في تطبيق مثل هذه المنظومات.

حياة كريمة والدعم:

أكد أن مشروع "حياة كريمة" يمثل نقلة نوعية للريف المصري، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم لا تزال الأكبر في الموازنة العامة، مما يعكس حرص الدولة على الحماية الاجتماعية.

الغاز والطاقة:

قال مدبولي إن احتياجات مصر من الغاز والطاقة مؤمنة لخمس سنوات مقبلة، مع التوسع في الطاقة المتجددة لتقليل الاعتماد على الغاز في الكهرباء وتوجيهه للصناعة والتصدير. وأوضح أن مستحقات الشركاء الأجانب في البترول انخفضت إلى النصف مع خطة للسداد الكامل تدريجيًا.

ملف الدين:

أعلن رئيس الوزراء أن الدين العام انخفض من 96% إلى 85% من الناتج المحلي، مع استهداف النزول إلى 80% بنهاية العام، والوصول إلى مستويات في السبعينات خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى خطة لخفض الدين الخارجي بمعدل 1 – 2 مليار دولار سنويًا.

القطاع الخاص والاستثمار:

أكد أن القطاع الخاص يقود حاليًا 65% من الاستثمارات، مع استهداف زيادتها، لافتًا إلى أن الدولة ستظل موجودة في القطاعات الاستراتيجية لتوفير فرص العمل وضمان التوازن.

الرؤية الاقتصادية:

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة أطلقت "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لرسم خطة شاملة حتى 2030، تستهدف رفع مساهمة الصناعة إلى 20% من الناتج المحلي، وزيادة الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار، وخفض العجز الكلي إلى 3.5%، واستقطاب 30 مليون سائح.