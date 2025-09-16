نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي الثامن للسكتة الدماغية بمشاركة عربية وإقليمية واسعة في المقال التالي

تستضيف القاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2025 فعاليات المؤتمر الدولي المصري الثامن للسكتة الدماغية والمؤتمر العاشر لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للسكتة الدماغية (MENASO)، وذلك بفندق تريومف – القاهرة الجديدة، تحت رعاية معالي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، ومعالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور.

ينظم المؤتمر فرع السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأعصاب والطب النفسي وجراحة المخ والأعصاب بالتعاون مع منظمة MENASO، ويُعد من أبرز الفعاليات الطبية المتخصصة في مجال السكتة الدماغية على مستوى المنطقة.

ويحظى المؤتمر بحضور دولي رفيع، من بينهم رئيس الجمعية العالمية للسكتة الدماغية، ورئيس الاتحاد الأوروبي للسكتة الدماغية، ورئيس الجمعية الشرق أوسطية للسكتة الدماغية، إلى جانب نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية والإفريقية.

تتضمن فعاليات المؤتمر 5 ورش عمل متخصصة تُعقد في يوم 17 نوفمبر، تليها جلسات علمية مكثفة على مدار يومي 18 و19 نوفمبر، بواقع 11 جلسة في اليوم الأول و5 جلسات في اليوم الثاني.

ويهدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أحدث المستجدات في تشخيص وعلاج السكتة الدماغية، إضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي في التوعية والبحث العلمي في هذا المجال الحيوي.