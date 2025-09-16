نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء في جلسة حوارية مع رؤساء التحرير: خطط لمواجهة تداعيات غزة.. واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.. وتأكيد على ثوابت الدولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رئيس الوزراء في جلسة حوارية مع رؤساء التحرير: خطط لمواجهة تداعيات غزة.. واستمرار الإصلاحات الاقتصادية.. وتأكيد على ثوابت الدولة

خلال الجلسة الحوارية التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، ناقش سيادته عددًا من الملفات والقضايا المهمة التي تشغل الرأي العام، بداية من التطورات في قطاع غزة، مرورًا بالاقتصاد المصري، وصولًا لملفات التعليم والصحة والثقافة.

الموقف المصري من تطورات غزة

أوضح رئيس الوزراء أن الدولة المصرية لديها سيناريوهات واضحة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للأوضاع في قطاع غزة، مع التأكيد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية. كما شدد على استمرار تقديم الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين من خلال خطط طوارئ متكاملة.

الإصلاحات الاقتصادية ومعدلات النمو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال العامين المقبلين سيسهم في تحقيق الاستقرار، لكنه أشار إلى أن التحديات الإقليمية قد تفرض انعكاسات على الوضع الاقتصادي المصري.

متابعة هموم المواطن

أوضح رئيس الوزراء أنه يتابع يوميًا ما ينشر في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، إلى جانب تقارير مجمعة، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مؤكدًا حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وتقديم بيانات دقيقة عن مختلف الأنشطة.

التنمية في الصعيد

استعرض مدبولي ما تم تنفيذه من مشروعات كبرى في صعيد مصر خلال السنوات العشر الماضية، مؤكدًا أن حجم الجهود التنموية غير مسبوق، مع ضرورة الاستمرار في رفع مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

ضبط الأسواق ودور المواطن

أشار رئيس الوزراء إلى أن منظومة ضبط الأسواق تعتمد على أجهزة الدولة الرقابية، لافتًا إلى أهمية تعاون المواطن في الإبلاغ عن الممارسات الاحتكارية، خاصة مع تعدد منافذ البيع المنتشرة بالمحافظات.

الإعلام والثقافة والدراما

أكد مدبولي التزام الحكومة بتوجيهات الرئيس بضرورة إشراك المؤسسات الإعلامية والمجالس المعنية في تطوير الإعلام والدراما والمسرح والسينما، مشيرًا إلى تكليف لجنة وطنية مستقلة بوضع خارطة تطوير الإعلام المصري.

قضايا استراتيجية: المياه والطاقة والإيجارات

شدد رئيس الوزراء على أن قضية المياه بالنسبة لمصر مسألة وجودية لن يتم التهاون فيها.

أوضح أن انخفاض إنتاج حقل ظهر كان بسبب أزمة مستحقات الشركاء الأجانب قبل عودته لمستوياته الطبيعية.

تطرق إلى ملف الإيجارات القديمة مؤكدًا أهمية إعادة التوازن في هذا الملف مع توفير حلول للفئات غير القادرة.

التعليم والصحة نقلة نوعية

استعرض رئيس الوزراء جهود الدولة في تطوير التعليم وزيادة عدد الجامعات من 50 إلى أكثر من 125 جامعة، إلى جانب تطوير التعليم الفني. كما أكد نجاح منظومة الصحة في إجراء 2.8 مليون عملية جراحية بتكلفة زهيدة للمواطن، مع تفعيل التأمين الصحي الشامل تدريجيًا.

الزراعة والمدن الجديدة

أوضح أن الدولة قامت باستصلاح أراضٍ صحراوية بتكلفة ضخمة لا يستطيع القطاع الخاص تحملها، مؤكدًا أهمية التوسع في إنشاء مدن جديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة لمواجهة الزيادة السكانية.

ملفات أخرى

التحول من الدعم العيني إلى النقدي قيد الدراسة عبر قاعدة بيانات متكاملة.

إيرادات قناة السويس تأثرت بالهجمات في البحر الأحمر لكنها بدأت تتحسن تدريجيًا.

تطبيق نظام البكالوريا سيكون اختياريًا لفترة انتقالية.

الدولة بدأت خطوات فعلية لإدخال الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية.

وفي ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء استمرار عقد مثل هذه الجلسات الحوارية لتعزيز التواصل مع الإعلام المصري، مشددًا على أن الحكومة ستواصل دعم المواطن في مختلف القطاعات.