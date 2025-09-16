نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يجتمع مع قيادات وأعضاء قطاع الشئون متعددة الأطراف والامن الدولى في المقال التالي

اجتمع د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ١٦ سبتمبر، بقيادات وأعضاء القطاع مُتعدد الأطراف والأمن الدولي، وذلك في إطار المتابعة الدورية مع قطاعات الوزارة المختلفة والوقوف على الترتيبات الجارية للمشاركة المصرية في الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي على الأهمية التى توليها الدبلوماسية المصرية للعمل متعدد الأطراف، وتعزيز فعالية المنظومة الأممية للاضطلاع بدورها لحماية السلم والأمن الدوليين، لا سيما في ظل المرحلة الدقيقة الراهنة التي يشهد فيها النظام الدولي تحديات متشابكة وعابرة للحدود.

واستمع الوزير عبد العاطي إلى تقييم أعضاء القطاع حول الاستعدادات الجارية للمشاركة المصرية في فعاليات الشق رفيع المستوى للدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة المُقرر عقدها فى نيويورك الشهر الجاري، حيث تم استعراض القضايا الرئيسية المختلفة التى تتناولها الجمعية العامة والاجتماعات والفعاليات التي ستشارك فيها مصر، والإسهامات الموضوعية التى سيقدمها الوفد المصرى خلال أعمال الدورة.

كما ثمن الوزير عبد العاطى جهود القطاع فى دعم المرشحيين المصريين في الانتخابات بالمنظمات الدولية المختلفة، مشددا فى هذا السياق على ضرورة مواصلة حشد الدعم الدولي للدكتور خالد العنانى المرشح المصري والعربي والأفريقي لمنصب مدير عام اليونسكو.

ووجه وزير الخارجية باستمرار القطاع متعدد الأطراف الدفاع عن المصالح المصرية في مختلف المنظمات والتجمعات الدولية، مشيرا إلى أن التحديات الجسيمة التى تواجهها الدولة المصرية والإقليم بصفة عامة تتطلب مشاركة نشطة وفعالة، فى المحافل متعددة الأطراف المختلفة للحفاظ على المصالح المصرية.