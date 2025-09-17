نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري يستعرض 10 محاور للجيل الثاني من منظومة الري 2.0 خلال ندوة “التحديات المائية في مصر” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات ندوة “التحديات المائية في مصر.. الأسباب والحلول” التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي ومجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، بحضور عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وممثلي السفارات الأجنبية، وأعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، وممثلي الشركات.

أبرز محاور منظومة الري 2.0

استعرض وزير الري ملامح الجيل الثاني من منظومة الري 2.0 التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي لتطوير إدارة المياه، موضحًا أنها تشمل 10 محاور رئيسية هي: معالجة وتحلية المياه، الإدارة الذكية، التحول الرقمي، تأهيل المنشآت المائية، التكيف مع تغير المناخ، الحوكمة، ضبط النيل، تطوير الموارد البشرية، التوعية، والعمل الخارجي.

حلول لمواجهة تحديات المياه

أوضح سويلم أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعي مثل (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة)، بجانب التوسع في التحلية كأحد الحلول المستقبلية لمواجهة تحديات الأمن الغذائي والمائي. كما أشار إلى الاعتماد على صور الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة (الدرون) ونماذج التنبؤ لمتابعة المنظومة المائية.

التحول الرقمي والحوكمة

وأكد الوزير أن الوزارة أنجزت حتى الآن 27 تطبيقًا رقميا لدعم الإدارة الذكية للمياه، إلى جانب رقمنة تراخيص المياه الجوفية وإنشاء قواعد بيانات للترع والمصارف والمنشآت المائية. كما شدد على أهمية تطبيق مبادئ الحوكمة من خلال تعزيز المشاركة في صناعة القرار، محاربة الفساد، وتعديل التشريعات لحماية الموارد المائية.



دور مصر الخارجي

وأشار سويلم إلى الجهود التي بذلتها مصر على المستوى الدولي لرفع مكانة قضايا المياه، ومنها تنظيم أسابيع القاهرة للمياه، المشاركة في مؤتمرات المناخ، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه، إلى جانب إطلاق مبادرة AWARe لدعم الدول الإفريقية في مجال التكيف مع التغيرات المناخية.