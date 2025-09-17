نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير تعليم القاهرة: استعدادات شاملة وانطلاقة قوية للعام الدراسي الجديد بجهود قيادات الإدارات التعليمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت الدكتورة همت أبوكيلة، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، صباح الثلاثاء الموافق السادس عشر من سبتمبر 2025، اجتماعًا موسعًا مع مديري عموم الإدارات التعليمية على مستوى العاصمة، وذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025/2026.

حضر اللقاء أحمد شعبان والدكتورة وفاء رضا، وكلاء المديرية، إلى جانب لفيف من قيادات التعليم، حيث أكدت أبوكيلة في مستهل حديثها أن «القاهرة تستحق التميز بفريق عملها المتعاون المنضبط»، مشيدة بجهود جميع الحاضرين في تطوير العملية التعليمية ومتوجهة بالتهنئة إلى المديرين الجدد متمنية لهم التوفيق والنجاح.

جاء الاجتماع بهدف وضع خريطة واضحة تضمن انطلاقة قوية من اليوم الأول للدراسة، حيث شددت مدير تعليم القاهرة على مجموعة من الإجراءات التنفيذية العاجلة، في مقدمتها الانتهاء الفوري من أعمال الصيانة البسيطة داخل المدارس، سواء في الأبواب أو النوافذ أو أعمال الكهرباء والسباكة، مع إعداد تقارير تفصيلية بالمدارس الخاضعة للصيانة وخطط تسليمها قبل بدء الدراسة.

وأكدت على ضرورة تشجير وتجميل المدارس ودهان الفصول والأسوار والأثاث المدرسي، مع المتابعة اليومية لأعمال النظافة ورفع المخلفات أولًا بأول بما يضمن بيئة جاذبة وآمنة للطلاب.

وتطرقت أبوكيلة إلى أهمية إعداد الجداول الدراسية وقوائم الفصول وتسليمها للطلاب قبل اليوم الأول من الدراسة، مع سد العجز في هيئات التدريس من خلال التوزيع العادل للمعلمين ومعلمي الحصة.

كما شددت على ضرورة الالتزام اليومي بطابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني، وتخصيص الحصة الأولى في جميع المدارس للحديث عن الانتماء وحب الوطن، وهو ما يعزز الهوية الوطنية والانضباط المدرسي.

وأشارت مدير المديرية إلى تفعيل دور مجالس الأمناء والمشاركة المجتمعية لدعم احتياجات المدارس، مؤكدة عدم ربط تسليم الكتب الدراسية بسداد المصروفات وضرورة التزام الطلاب بالزي الموحد وفق القرار الوزاري رقم 167 لسنة 2013 مع ترك حرية الشراء للأسر دون إلزام بجهة محددة.

كما أعلنت عن التنسيق مع التعليم الفني لتصنيع الزي المدرسي بداية من العام المقبل، بجانب تفعيل خطط إدارة الأزمات والطوارئ بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن بالوزارة، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات قد تؤثر على سير الدراسة.

وفي إطار تأمين العملية التعليمية، شددت على التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين المدارس والمنشآت التعليمية ورفع الإشغالات والمخلفات المحيطة بها، مع إغلاق أبواب المدارس بعد طابور الصباح وخلال اليوم الدراسي والتحقق من هوية الزائرين، إضافة إلى منع التدخين داخل المؤسسات التعليمية بجميع أنواعها وحظر استخدام مكبرات الصوت بشكل غير منظم.

وأكدت ضرورة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي ومواجهة السلوكيات السلبية مثل التنمر والعنف، مع دور فعال للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتسجيل الغياب إلكترونيًا وإخطار أولياء الأمور بانتظام، مع التشديد على منع أي شكل من أشكال العقاب البدني أو النفسي للطلاب.

كما تناولت الخطة تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية وخلق أجواء تحفيزية تشجع الطلاب على الحضور والمشاركة، مع منع تحصيل أي مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء الأمور خارج ما نصت عليه القرارات الوزارية، وحظر دخول مندوبي المبيعات أو أي جهات أخرى دون موافقة أمنية.

وشددت على الالتزام بضوابط النشر على صفحات العلاقات العامة التابعة للإدارات التعليمية، وأعلنت إطلاق مبادرة «بقيمنا تحلو أيامنا» مع بداية العام الدراسي لتنمية القيم الأخلاقية للطلاب وتفعيلها في الطابور والإذاعة المدرسية، إلى جانب تنظيم مسابقة «أفضل معلم» التي تُقيَّم من خلالها كفاءة المعلمين على أساس المستوى التعليمي لطلابهم باعتبار أن التحصيل المعرفي هو الأساس.

وخلال الاجتماع أكد أحمد شعبان أهمية المتابعة المستمرة للمدارس للوقوف على جاهزيتها قبل بدء العام الدراسي، مع مناقشة طرق تحصيل المصروفات المدرسية في المدارس الحكومية والتجريبية ووضع حلول للتغلب على المعوقات التي قد تواجه عملية التحصيل، بالتنسيق مع الشؤون المالية والإدارية بالمديرية.

كما أوضحت الدكتورة وفاء رضا ضرورة تقديم تقارير شاملة عن حالة المدارس الإنشائية والفنية وجاهزيتها لاستقبال الطلاب، مع التأكيد على الاهتمام بالمعامل المدرسية وصيانتها الدورية وتفعيلها بشكل كامل.

واختتمت الدكتورة همت أبوكيلة الاجتماع مؤكدة أن مديري الإدارات التعليمية هم قادة العمل التربوي في القاهرة، قائلة: «أنتم قادة العمل التعليمي، وبجهودكم نصنع الانضباط وبإرادتكم نحقق التميز، وسنجعل هذا العام الدراسي نقطة انطلاق جديدة نحو الريادة والتميز».

وأعقب ذلك فتح باب الحوار والنقاش للإجابة عن استفسارات الحاضرين وتبادل المقترحات، لتخرج المديرية برسالة واضحة مفادها أن تعليم القاهرة يستقبل عامًا دراسيًا جديدًا قائمًا على العلم والانضباط، وبجهود المعلمين يكتمل العطاء، ومع طموح الطلاب يُصنع المستقبل.