نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليم العاصمة تعلن تنظيم دخول الطلاب للمدارس بجميع المراحل للعام الدراسي 2025/2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، برعاية الدكتورة همت أبوكيلة مدير المديرية، عن خطة تفصيلية لتنظيم عملية دخول الطلبة للمدارس لجميع المراحل التعليمية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، وذلك لضمان الانضباط وتحقيق أعلى معدلات الأمان للطلاب.

وأكدت الدكتورة همت أبوكيلة أن الهدف من عملية التنظيم هو أمن وسلامة الطلاب، مشددة على أن سلامتهم تقع في مقدمة أولويات المديرية. وأوضحت أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية والوقائية بالتعاون مع الجهات المعنية، حتى تطمئن الأسر المصرية على أبنائها أثناء وجودهم في المدارس.

مواعيد دخول الطلاب حسب الجدول المعلن من تعليم القاهرة:



السبت 20/9/2025: يبدأ العمل للمدارس التي تعمل يوم السبت.

الأحد 21/9/2025: صفوف KG1 والصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي والأول الثانوي



الاثنين 22/9/2025: صفوف KG2 والصف الثاني الابتدائي والثاني الاعدادي والثاني الثانوي وكل ماسبق



الثلاثاء 23/9/2025: ثالثه ابتدائي وثالثه اعدادي وثالثه ثانوي وكل ماسبق



الأربعاء 24/9/2025: رابعه ابتدائي وخامسة ابتدائي وكل ماسبق

الخميس 25/9/2025: سادسة ابتدائي وكل ماسبق



ووجّهت مدير المديرية رسالة إلى أولياء الأمور قائلة: «نسعى لأن يكون عامكم الدراسي عام أمل وجِد واجتهاد، متمنيةً النجاح والتوفيق لجميع أبنائنا الطلاب».