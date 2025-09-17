نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لمتابعة عدد من الملفات والموضوعات المهمة على المستويين المحلي والإقليمي، ومراجعة ما تم إنجازه في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.

أجندة الاجتماع

من المقرر أن يتناول الاجتماع مناقشة ملفات الخدمات العامة للمواطنين، واستعدادات العام الدراسي الجديد، ومتابعة توافر السلع الاستراتيجية بالأسواق، إلى جانب بحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود دعم الاستثمارات، بالإضافة إلى ملفات البنية التحتية والمشروعات القومية الجارية.

لقاء مدبولي مع الإعلام

وكان رئيس الوزراء قد عقد أمس لقاءً مفتوحًا بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، حيث ناقش معهم أبرز القضايا المحلية والإقليمية، واستمع إلى مقترحاتهم بشأن التعامل مع التحديات الراهنة.