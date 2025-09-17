نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يتابع مع محافظ القاهرة الموقف التنفيذي لمشروعات التطوير بالمحافظة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع اللواء دكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، وذلك في إطار المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لمختلف مشروعات التطوير بالمحافظة.

ويأتي اللقاء بهدف دفع العمل في المشروعات الجارية، وضمان الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يحقق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة والخدمات المقدمة للمواطنين.

رؤية شاملة لتطوير القاهرة

خلال اللقاء، قدم محافظ القاهرة عرضًا بعنوان: «القاهرة: تخطيط ـ تنمية ـ تطوير»، استعرض فيه الرؤية الشاملة للمحافظة التي تستهدف أن تكون العاصمة مركزًا سياحيًا وثقافيًا وفنيًا وعلميًا، بما يعزز مكانتها التاريخية والحضارية.

وأوضح أن تلك الرؤية ترتكز على مشاركة المجتمع المدني في عمليات التنمية، لضمان توفير بيئة حضرية مميزة لسكان القاهرة وزوارها.

تطوير منطقة الأزهر وخان الخليلي

عرض المحافظ تقريرًا تفصيليًا حول الأعمال الجارية في منطقة خان الخليلي والأزهر، والتي تشمل:

إعادة تخطيط شارع الأزهر والمنصورية.

تطوير واجهات المباني التاريخية في شارع سكة البادستان كنموذج للتطوير.

إحياء الحرف اليدوية مثل صناعة النحاس بخان الخليلي.

إنشاء مجمع ومعرض للحرف التراثية.

تطوير نفق الأزهر للمشاة، بما في ذلك استبدال الرخام، وإعادة دهانات المداخل، وتغيير أنظمة الإضاءة بالكامل.

وأكد المحافظ أن هذه الأعمال تأتي للحفاظ على هوية المنطقة التاريخية، وتحويلها إلى مقصد سياحي وحضاري يعكس تراث القاهرة العريق.

مشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري

استعرض اللواء إبراهيم صابر الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير الميادين والأنفاق والكباري، ومن بينها:

أعمال الإزالات لتطوير ميادين رمسيس وحدائق القبة وزهراء المعادي.

صيانة نفق السلام والمناطق المحيطة به، إلى جانب أنفاق أبو حشيش، يوسف عباس، ومحور الشهيد (نفق محمد زكي).

إحلال وتجديد كباري الأميرية والجلاء وأبو غزالة، وصيانة كوبري الجيش.

متابعة أعمال الصيانة والتنسيق مع الهيئة الهندسية بشأن كوبري أكتوبر.

تنفيذ أعمال صيانة بطريق السويس من الثورة حتى الطريق الدائري.

كما تطرق المحافظ إلى مشروع تحديث وصيانة إشارات المرور بالمحافظة، بما يساهم في تحسين السيولة المرورية.

مشروعات استثمارية وتنموية لتعظيم الموارد

وفي إطار دفع التنمية الاستثمارية، استعرض محافظ القاهرة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية، مثل المنطقة الاستثمارية بشق الثعبان، ومشروع نقل مجزر البساتين والمدابغ.

كما أوضح أنه يتم حصر الأراضي غير المستغلة على كورنيش النيل وتعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة، وذلك في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة، بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الفضاء وتعظيم الموارد العامة.

دعم مستمر من الحكومة

من جانبه، شدد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة العمل بمعدلات مرتفعة للانتهاء من المشروعات في توقيتاتها المقررة، مؤكدًا أن الحكومة تتابع باهتمام سير الأعمال في العاصمة، خاصة المشروعات التي تستهدف تحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.