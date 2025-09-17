نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيقاف تشغيل قطارات المصيف على خط القاهرة – مرسى مطروح مع نهاية الموسم الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة السكة الحديد بدء إيقاف تشغيل قطارات المصيف على خط القاهرة – مرسى مطروح والعكس، وذلك تزامنًا مع انتهاء موسم الصيف السياحي.

وأكدت الهيئة أن القرار يأتي وفق خطة تشغيل القطارات الموسمية التي ترتبط بفترة الإقبال على المصايف في الساحل الشمالي ومدينة مرسى مطروح.

المواعيد النهائية لتشغيل قطارات النوم

وفق بيان الهيئة، سيتم:

إيقاف تشغيل قطار نوم (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 17 سبتمبر 2025، حيث كان آخر تشغيل له من القاهرة يوم 15 سبتمبر 2025.

إيقاف تشغيل قطار نوم (774/775) مرسى مطروح – القاهرة اعتبارًا من 18 سبتمبر 2025، حيث تم تنفيذ آخر تشغيل من مرسى مطروح يوم 16 سبتمبر 2025.

إيقاف تشغيل القطارات المكيفة

كما أوضحت هيئة السكة الحديد أنه:

سيتم إيقاف تشغيل القطار المكيف (772/773) القاهرة – مرسى مطروح اعتبارًا من 21 سبتمبر 2025، على أن يكون آخر تشغيل من القاهرة يوم 18 سبتمبر.

بينما سيتم وقف القطار المكيف (774/775) مرسى مطروح – القاهرة عقب آخر رحلة له يوم 19 سبتمبر 2025.

توقف القطارات الدرجة الثالثة المكيفة نهاية سبتمبر

اعتبارًا من 28 سبتمبر 2025، سيتم إيقاف تشغيل قطارات الدرجة الثالثة المكيفة (1933/1934 – 939/940) على خط القاهرة – مرسى مطروح. وسيكون آخر تشغيل لها من القاهرة يوم 27 سبتمبر 2025.

كما سيتم وقف قطار (942/943) مرسى مطروح – القاهرة في نفس التاريخ، حيث يغادر آخر قطار من مطروح يوم 27 سبتمبر.

وبداية من 29 سبتمبر 2025، سيتم أيضًا إيقاف تشغيل قطار (1935/1936) مرسى مطروح – القاهرة، بعد تنفيذ آخر رحلة له يوم 28 سبتمبر 2025.

ختام موسم القطارات الصيفية

وأكدت الهيئة أن تشغيل هذه القطارات مرتبط بموسم الصيف وحركة السفر إلى مدينة مرسى مطروح، مشيرة إلى أن الرحلات سيتم استئنافها مرة أخرى مع بداية الموسم الصيفي المقبل، وفق احتياجات المسافرين وخطة التشغيل.