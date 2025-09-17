نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- ملك إسبانيا فيليبي السادس والملكة ليتيزيا يزوران النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر السادات بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا اليوم الأربعاء، بزيارة رسمية إلى النصب التذكاري للجندي المجهول في القاهرة، حيث قاما بوضع أكاليل من الزهور تكريمًا لتضحيات الجنود المصريين الذين قدموا أرواحهم دفاعًا عن الوطن.

تكريم الرئيس الراحل أنور السادات

كما شملت الزيارة الملكية التوقف عند قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، حيث وضع الملك والملكة أكاليل من الزهور في لفتة تعكس تقدير إسبانيا لشخصية السادات ودوره التاريخي في المنطقة.

بيان القصر الملكي الإسباني

وأوضح القصر الملكي الإسباني، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس"، أن هذه الزيارة تأتي في إطار الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الملك فيليبي السادس والملكة ليتيزيا إلى مصر، مشددًا على أن وضع الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبر الرئيس السادات يجسد رسالة سلام واحترام متبادل بين البلدين.

دلالات الزيارة

وتحمل الزيارة الملكية دلالات رمزية مهمة، حيث تعكس عمق العلاقات المصرية الإسبانية، وتؤكد على تقدير إسبانيا للتاريخ المصري وتضحياته الوطنية، كما تبرز حرص الجانبين على ترسيخ قيم السلام والصداقة بين الشعبين.