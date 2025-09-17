نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - مدبولي: رسائل الرئيس في القمة العربية تجسد ثوابت الموقف المصري تجاه قضايا المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الأوضاع الإقليمية تفرض نفسها على الأجندة السياسية والاقتصادية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الأحداث المتسارعة في المنطقة أصبحت تؤثر بشكل مباشر على مسارات العمل السياسي في مصر ودول الجوار. وشدد على أن تداعيات هذه التطورات لا تقتصر على الجوانب الأمنية، بل تمتد لتشمل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وأوضح أن الحكومة تتابع هذه التحديات بعناية فائقة. كما أشار إلى أهمية تنسيق الجهود لمواجهة انعكاساتها داخليًا وخارجيًا.

لقاء مع رؤساء التحرير لشرح الموقف المصري

أوضح رئيس الوزراء أنه عقد اجتماعًا مع رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، بحضور قيادات إعلامية بارزة. وأشار إلى أن اللقاء تناول مختلف الملفات السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحة المحلية والدولية. وأكد أن الهدف الرئيسي من هذه اللقاءات هو ترسيخ الوعي لدى المواطنين في ظل التطورات الراهنة. كما شدد على دور الإعلام كشريك أساسي في بناء الثقة المجتمعية.

رسائل قوية في كلمة الرئيس بالقمة العربية الإسلامية

أبرز مدبولي أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة العربية الإسلامية الأخيرة بالدوحة حملت رسائل واضحة وحاسمة. فقد شددت على رفض مصر القاطع للعدوان الإسرائيلي وسياسة العقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني. كما نبهت إلى خطورة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد الأمن القومي العربي والإقليمي. وأكدت مصر التزامها الثابت بمساندة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الالتزام بمسار الإصلاح الاقتصادي

أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة مستمرة في تطبيق برامج الإصلاح الاقتصادي، باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أنه يتم عقد اجتماعات مكثفة لمناقشة مختلف جوانب هذا الإصلاح، بالتوازي مع إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية". وأكد أن هذه المبادرة تهدف لتعزيز الحوار المجتمعي حول التحديات والحلول الممكنة. كما شدد على أن الإصلاح سيستمر بخطى ثابتة رغم التحديات.

متابعة دقيقة للمشروعات القومية

لفت مدبولي إلى أن الحكومة حريصة على متابعة تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات عبر جولات ميدانية متواصلة. وأوضح أن هذه الجولات تهدف للاطلاع على سير العمل وضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد. وأكد أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذه المشروعات باعتبارها محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. كما أشار إلى أن نتائج هذه المتابعة تنعكس إيجابًا على تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.