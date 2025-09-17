نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: كلمة الرئيس السيسي في قمة الدوحة عكست موقف مصر الثابت تجاه أوضاع المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالتطورات الراهنة في الداخل والخارج.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن الأحداث التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الأخيرة فرضت نفسها بقوة على المشهد السياسي، سواء في مصر أو في الدول المجاورة أو على الساحة العالمية، لما لها من انعكاسات مباشرة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

لقاء مع رؤساء التحرير حول الأوضاع الراهنة

وأشار مدبولي إلى أنه عقد لقاءً أمس مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية المصرية، وبحضور رؤساء الهيئات والمجالس الإعلامية، حيث تمت مناقشة القضايا السياسية والاقتصادية المطروحة على الساحتين المحلية والعالمية.

وأوضح أن الهدف من هذا اللقاء هو تعزيز التواصل بين الحكومة والمؤسسات الإعلامية، باعتبارها شريكًا أساسيًا في رفع مستوى الوعي العام في ظل المتغيرات المتسارعة.

موقف مصر من أوضاع المنطقة كما عبرت عنه كلمة الرئيس في قمة الدوحة

شدد رئيس الوزراء على أن الموقف المصري تجاه التطورات السياسية في المنطقة جاء واضحًا وصريحًا في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في القمة العربية الإسلامية بالدوحة.

وأوضح مدبولي أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل قوية أبرزها:

التأكيد على أن العدوان على دولة قطر يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

التحذير من خطورة السلوك الإسرائيلي المنفلت الذي يهدد الاستقرار الإقليمي ويدفع المنطقة إلى دوامة من التصعيد.

رفض مصر الكامل لسياسة العقاب الجماعي والتجويع التي تمارسها إسرائيل ضد المدنيين في قطاع غزة.

تمسك مصر بموقفها الثابت الداعي إلى حماية المدنيين ووقف الاعتداءات على الشعب الفلسطيني.

الإصلاح الاقتصادي والسردية الوطنية للتنمية

وعلى الصعيد الداخلي، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى عقد اجتماعات متواصلة لمتابعة الملفات الاقتصادية المختلفة ودعم معدلات النمو.

ولفت رئيس الوزراء إلى إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كإطار للحوار المجتمعي، يهدف إلى إشراك مختلف الأطراف في صياغة السياسات الاقتصادية.

كما أشار إلى استمرار الجولات الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعات القومية والتنموية الجارية في مختلف القطاعات.