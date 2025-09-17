نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس “الأعلى للإعلام” يستقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الوزير أحمد عساف، المشرف العام على الإعلام الرسمي الفلسطيني، والوفد المرافق له، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، وناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين في القاهرة.

ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع بالنسبة للقضية الفلسطينية.

وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية ورفضها التام للتهجير وتضامنها قيادة وشعبًا مع الأشقاء الفلسطينيين، والحرص على الوصول إلى وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام، وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة لا سيما استقلال الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف أن الشعب المصري بجميع طوائفه يؤيد القيادة السياسية المصرية في موقفها الداعم للقضية الفلسطينية وهو الموقف الثابت منذ بداية العدوان الإسرائيلي في أكتوبر عام 2023، مؤكدًا أن مصر ستستمر في بذل كل جهد ممكن لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأشاد الوزير الفلسطيني، بالموقف المصري الداعم للشعب الفلسطيني بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، موضحًا أن كلمة سيادته خلال القمة العربية الإسلامية بعثت برسالة واضحة لكل الأطراف مفادها أن السلام في المنطقة بات في خطر جراء ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى تقدير بلاده لموقف مصر الثابت والتاريخي والصلب الداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير، والذي يمثل صمام أمان للقضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني على أرضه.