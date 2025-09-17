أخبار مصرية

«بيت الزكاة والصدقات» يختتم توزيع المستلزمات الدراسية على آلاف الطلاب الأيتام في سوهاج وأسيوط والمنيا

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس الأمناء- اختتم «بيت الزكاة والصدقات» المرحلة الأولى من حملته الموسمية «إلى المدرسة» في صعيد مصر، حيث انتهى البيت من توزيع حقيبة مدرسية، وأدوات كتابية، وزي مدرسي، وأحذية على عشرات الآلاف من الطلاب والطالبات الأيتام في محافظات سوهاج وأسيوط والمنيا، وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد 2025/2026م.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن الهدف الأساسي من هذه الحملة يتجاوز الجانب المادي، ليرسخ قيمًا تربوية سامية، حيث تهدف إلى حثِّ الطلاب على الاجتهاد في تحصيل العلوم، والتفرُّغ للمذاكرة، والالتزام بالآداب والأخلاق الإسلامية، وغرس قيمة احترام المعلم وتوقيره، والارتقاء بمكانة المدرسة ودورها المحوري في بناء الأجيال وترسيخ القيم النبيلة.

وأوضح بيت الزكاة والصدقات أن الحملة تستهدف هذا العام توزيع 300 ألف حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وزي مدرسي واحذية على آلاف الطلاب من الأيتام في مختلف أنحاء الجمهورية، في مراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي، سعيًا لإدخال السرور والبهجة على قلوبهم، ومساعدتهم على بدء عامهم الدراسي بثقة وطمأنينة، وتخفيف العبء المادي عن كاهل أُسَرِهم.

