نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح اشتراكات السكة الحديد للطلاب على 3 أنواع من القطارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن بدء استخراج اشتراكات مخفضة بأسعار رمزية لطلاب المدارس والمعاهد والجامعات، وذلك على قطارات الثالثة المكيفة – الثالثة ذات التهوية – تحيا مصر بجميع الخطوط، من خلال مكاتب الاشتراكات الموجودة بالمحطات المركزية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة أنها تمنح الطلاب تخفيضًا بنسبة 81.25% من قيمة الاشتراك الكامل، وفقًا للضوابط التالية: