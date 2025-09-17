نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يعتمد 14 قرارًا جديدًا في اجتماعه الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد مجلس الوزراء المصري اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا أسبوعيًا اتخذ خلاله 14 قرارًا هامة شملت مختلف القطاعات التنموية والتعليمية والخدمية، وذلك لتعزيز جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبنية التحتية.

تطوير قناة السويس ودعم الغوص البحري

وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المتبادلة مع حكومة اليابان للحصول على منحة JICA لتوفير سفينة دعم الغوص.

وتهدف المنحة إلى تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ في قناة السويس، ودعم تشغيل الغواصين وفق معايير الاستدامة البيئية، باستخدام محرك مزدوج يقلل انبعاثات الكربون، بما يضمن التشغيل المستدام لقناة السويس.

إنشاء جامعة ريفال سوهاج

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن إنشاء جامعة ريفال سوهاج الخاصة، بمقرها في مدينة سوهاج الجديدة، لتكون جامعة غير هادفة للربح. وتضم الجامعة كليات الطب البشري، العلاج الطبيعي، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التكنولوجيا الحيوية، الإعلام، الهندسة، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، مع مراعاة توافر المستشفى الجامعي ومقومات العملية التعليمية قبل بدء الدراسة.

اعتماد محاضر اللجان الهندسية والتعويضات

اعتمد المجلس محاضر اجتماعات اللجنة الهندسية الوزارية ولجنة التعويضات، والتي تضمنت مراجعة التعويضات المستحقة للمتعاقدين وفق القانون رقم 84 لسنة 2017، مع تحمل الجهات الفنية والمالية والقانونية المسؤولية الكاملة.

دعم برامج الشباب والرياضة

وافق المجلس على التعاقد مع مؤسسة Right to Dream لإطلاق برنامج بيبسي ستارز لمدة ثلاث سنوات تحت مظلة وزارة الشباب والرياضة، بهدف اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية والأكاديمية، وتطوير الملاعب في عدد من المحافظات لدعم الشباب.

تطوير التعليم والمواد الدراسية

وافق المجلس على طلب وزارة التربية والتعليم للتعاقد مع شركة هوريزون للنشر لتوريد كتب اللغة الفرنسية لجميع المراحل الدراسية، بهدف دعم جودة التعليم وتعزيز الكفاءة الأكاديمية للطلاب.

تحفيز الاستثمار السياحي والفندقي

ناقش المجلس آلية إعفاء الأراضي والمباني من مقابل التحسين عند تحويلها إلى نشاط فندقي، مع وضع شروط واضحة لضمان استثمار الأملاك بشكل مناسب، وتشجيع إقامة منشآت سياحية جديدة وفق المعايير القانونية والتنظيمية.

تسهيلات الإقامة لحاملي التأشيرات

وافق المجلس على السماح لحاملي التأشيرة الخماسية بالإقامة لمدة 180 يومًا، مع إمكانية الحصول على بطاقة إقامة سياحية تسهل التعامل مع مؤسسات الدولة خلال فترة الإقامة.

دعم الاستثمارات والمشروعات المحلية

اعتمد المجلس التصرف في قطعة أرض بمصر الجديدة لصالح شركة فلامنكو للصناعة وتجارة الأغذية، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص عمل وزيادة الصادرات.

تطوير البنية التحتية والخدمات العامة

وافق المجلس على مجموعة من التعاقدات للجهات الحكومية، تشمل:

تطوير الرعاية الصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.

صيانة أجهزة كشف المعادن بالمتحف القومي للحضارة المصرية.

شراء ملصقات مؤمنة لأجهزة الوزن والقياس.

رفع كفاءة السكك الحديدية ومترو الأنفاق

وافق المجلس على التعاقد مع شركات دولية لإعادة تأهيل 180 جرارًا قديمًا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وتحديث 62 قطارًا بخطوط مترو القاهرة الأولى والثانية لمدة 10 سنوات، ضمن خطة الدولة لتوسيع وتشغيل وسائل النقل السككي صديقة البيئة.

تمديد معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

وافق المجلس على تمديد فترة إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بطوكيو – اليابان، ليستمر حتى 11 يناير 2026، بما يتماشى مع الجهود الترويجية للثقافة المصرية عالميًا.