نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة كندية لإعادة تأهيل 180 جرارًا بالسكك الحديدية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء المصري على طلب الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة APD الكندية المتخصصة، لإعادة تأهيل ورفع كفاءة 180 جرارًا قديمًا، يشمل ذلك 55 جرارًا في الخدمة حاليًا و125 جرارًا متوقفًا وخارج الخدمة.

جهود وزارة النقل للحفاظ على أسطول الجر

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود وزارة النقل المصرية للحفاظ على كفاءة أسطول الجر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، وضمان التشغيل الآمن والفعال للقطارات بمختلف خطوط السكك الحديدية.

خطة التوطين وتعزيز الكفاءة

كما تتضمن الخطة تنفيذ برنامج التوطين المرتبط بأعمال إعادة تأهيل الجرارات، بما يعزز القدرات الفنية المحلية ويساهم في رفع كفاءة الجرارات القديمة، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة في تشغيل أسطول السكة الحديد.