عاجل- الرئيس السيسي يعقد جلسة مباحثات ثنائية وموسعة مع ملك وملكة إسبانيا بالقاهرة

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى جمهورية مصر العربية.

وأكد السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مراسم الاستقبال الرسمية شملت اصطفاف الخيول، وعزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، ثم التقاط صورة تذكارية تجمع الرئيس والسيدة قرينته مع ملك وملكة إسبانيا.

جلسة مباحثات ثنائية تلاها لقاء موسع

عقد الرئيس السيسي وملك إسبانيا لقاء ثنائي مغلق تناول العلاقات الثنائية بين البلدين، أعقبته جلسة مباحثات موسعة شارك فيها وفدا البلدين، واستهدفت تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

تعزيز العلاقات المصرية الإسبانية

تأتي هذه الزيارة في إطار توطيد العلاقات التاريخية بين مصر وإسبانيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار والسياحة، بما يعكس التوجهات المشتركة للبلدين نحو تعميق الشراكة الاستراتيجية وتعزيز التواصل على المستوى السياسي والدبلوماسي.