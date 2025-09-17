نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي وملك إسبانيا: تهجير الفلسطينيين يهدد استقرار المنطقة وأوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مراسم الاستقبال شملت اصطفاف الخيول، عزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، تلاها التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته مع ملك وملكة إسبانيا.

جلسة مباحثات ثنائية وموسعة

عقد الرئيس السيسي وملك إسبانيا لقاء ثنائي مغلق، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية، بالإضافة إلى تطوير التبادل التجاري وفرص التعاون في مجال النقل والآثار.

موقف الطرفين من القضية الفلسطينية

أشاد الملك فيليبي السادس بجهود مصر الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرًا إلى دعم خطة إعادة إعمار القطاع التي أعدتها مصر.

وأكد الرئيس السيسي وملك إسبانيا على:

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.

إطلاق سراح الرهائن والأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق.

رفض أي مساعي لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، لما يترتب عليه من تهديد لأمن الجوار وموجات نزوح غير شرعية نحو أوروبا.

رفض الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وضم الأراضي، باعتبار ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

كما أعرب الرئيس السيسي عن تقديره لمواقف إسبانيا الداعمة لحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بما يعكس الالتزام بمبادئ السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط.