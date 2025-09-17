نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي وملك إسبانيا يبحثان تعزيز التبادل التجاري والتعاون في النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى أن مراسم الاستقبال شملت اصطفاف الخيول، عزف السلام الوطني لمصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، تلاها التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته مع ملك وملكة إسبانيا.

لقاء ثنائي وجلسة موسعة

عقد الرئيس السيسي وملك إسبانيا لقاءً ثنائيًا مغلقًا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، مع التركيز على المجالات الاقتصادية، الاستثمارية، السياحية، الثقافية والتعليمية.

سبل تعزيز التعاون

أكد الرئيس السيسي وملك إسبانيا على أهمية استثمار الزخم الحالي في العلاقات لتوسيع آفاق التعاون المشترك بما يحقق مصالح وتطلعات الشعبين، وشملت المباحثات:

تعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

تطوير التعاون في مجال النقل.

استشراف فرص جديدة للتعاون في مجال الآثار.

كما أعرب ملك إسبانيا عن اعتزازه بهذه الزيارة، مشيدًا بمكانة مصر الإقليمية والدولية وبإرثها الحضاري الذي ترك بصماته على الإنسانية جمعاء.