نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي والسيدة قرينته يقيمان مأدبة غداء رسمية لملك وملكة إسبانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، اليوم بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا والملكة ليتيزيا، في أول زيارة دولة يقوم بها ملك إسبانيا إلى مصر.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير محمد الشناوي، إلى أن مراسم الاستقبال شملت اصطفاف الخيول، عزف السلام الوطني لكل من مصر وإسبانيا، واستعراض حرس الشرف، وإطلاق 21 طلقة مدفعية، تلاها التقاط صورة تذكارية للرئيس والسيدة قرينته مع الملك والملكة.

لقاءات ثنائية وموسعة

عقد الرئيس السيسي وملك إسبانيا لقاءً ثنائيًا مغلقًا، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين، تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإسبانيا، خصوصًا في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية والتعليمية، إلى جانب بحث آليات تعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال النقل واستشراف فرص جديدة للتعاون في مجال الآثار.

دعم السلام العادل في الشرق الأوسط

أعرب الرئيس السيسي عن تقديره للمواقف الإسبانية الداعمة للسلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، ولا سيما اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية وتصويتها لصالح “إعلان نيويورك حول حل الدولتين”، بما يرسخ حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد الرئيس وملك إسبانيا على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن، وإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ووقف التصعيد في المنطقة، مؤكدين رفض أي مساعي لتهجير الفلسطينيين لما يشكله ذلك من تهديد لأمن المنطقة ولجوء جماعي غير مسبوق نحو أوروبا.

كما شدد الجانبان على رفض الممارسات الإسرائيلية غير المشروعة في الضفة الغربية، بما في ذلك التوسع الاستيطاني وضم الأراضي، باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، كما تم تبادل وجهات النظر حول الأزمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا، مؤكدين أهمية الحلول السياسية والسلمية للحفاظ على سيادة الدول ووحدة أراضيها.

مأدبة الغداء الرسمية وتبادل الأوسمة

عقب المباحثات، تم تبادل الأوسمة بين الرئيس السيسي وملك إسبانيا، وكذلك بين السيدة قرينة الرئيس وملكة إسبانيا، تقديرًا للعلاقات الاستراتيجية الممتدة بين البلدين.

وفي ختام الزيارة، أقام الرئيس السيسي والسيدة قرينته مأدبة غداء رسمية لملك وملكة إسبانيا بحضور وفدي البلدين، حيث ألقى الرئيس كلمة ترحيبية، وأعرب الملك فيليبي عن شكره للرئيس والسيدة قرينته على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.